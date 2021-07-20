Италия не исключила скорое возвращение российских туристов

Власти Италии не исключают, что российские туристы смогут посетить страну уже в сентябре. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Терраччано, желание властей Италии поскорее принять российских туристов основано на темпах вакцинации. Он выразил сожаление, что пандемия коронавирусной инфекции свела к нулю поток туристов из России в Италию.

Только если значительное число граждан России присоединится к вакцинационному плану, рост заболеваемости сможет снизиться, закладывая основу для решений, позволяющих российским туристам вернуться в Италию, — подчеркнул посол.

Напомним, сейчас из России в Италию можно приехать только по уважительным причинам (работа, лечение, учёба), также въезд открыт лицам, имеющим постоянный вид на жительство.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).