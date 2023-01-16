ISW назвал сценарии «решительных стратегических действий России» на Украине

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Эксперты Института изучения войны (ISW) спрогнозировали «решительные стратегические действия России» на Украине в 2023 году, подразумевающие наступление в районе Луганской области, полное взятие под контроль Донецкой и Луганской областей или оборонительную операцию для разгрома украинского контрнаступления. Вероятность наступления на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях эксперты оценивают как невысокую.

Российские войска могут готовиться к большой наступательной операции или, наоборот, к более масштабным дезорганизационным атакам без проведения общей наступательной операции, — сообщает ISW.

По мнению экспертов, полное взятие под контроль Донецкой и Луганской областей является одной из наиболее достижимых целей, так как области являются логистически самыми легкими территориями.

ISW сообщает, что ВС РФ могут уничтожить значительную часть механизированных ВСУ с целью разгромить украинское контрнаступление и «развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы».

Ранее стало известно, что расчеты самоходных артиллерийских орудий Вооруженных сил России наносят до 25 ударов в сутки по позициям украинских военных на Запорожском направлении. Командир одного из артрасчетов ВС РФ сообщил, что на огневую позицию они выезжают после того как установлена цель.