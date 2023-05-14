Источник: СБУ объявила набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян Украинские спецслужбы объявили набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские спецслужбы увеличивают набор сотрудников для «колл-центров», передает РИА Новости со ссылкой на анонимного сотрудника российских силовых структур. Эти центры предположительно занимаются вымогательством денег у граждан России и стран СНГ.

Ранее крупнейшие российские банки, включая Сбербанк и ВТБ, сообщали о телефонных мошенниках из Украины, которые пытаются выманить деньги у россиян. Сбербанк указывал, что около 95% мошеннических звонков в Россию исходят с Украины, где действует около 800–900 подозрительных колл-центров. ВТБ отметил, что значительная часть денег, похищенных мошенниками, идет на финансирование Вооруженных сил Украины.

Источник в СБУ сообщил, что в Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в эти «колл-центры». Основные требования при трудоустройстве в эти организации включают прозвон базы клиентов, сбор информации по разговору, грамотную русскую речь, информирование и сопровождение клиента на всех этапах.

Предлагаемая зарплата в таких «колл-центрах» — до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов) в месяц, включая надбавки «за работу с клиентами».

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.