https://static.news.ru/photo/60cd9e46-99d5-11ea-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/Global Look Press

Исследователи создали компьютерную модель итальянского собора Санта-Мария-дель-Фьоре и рассказали, благодаря чему гигантский кирпичный купол легендарного произведения архитектуры остаётся в идеальном состоянии вот уже более 600 лет.

Как выяснилось, устойчивость купола была достигнута благодаря особой технике кладки. Строители сперва создали прочный каркас, затем вымостили «ёлочку», используя при этом вертикальные кирпичи.

В то же время пространство между блоками строители заполняли другой разновидностью камня, которая применяется в качестве нетривиальных пластин. Данный способ помог достигнуть особой устойчивости купола, наилучшим образом распределив его нагрузку.

В общем сборе по-прежнему работают даже старинные часы, одна из стрелок которых традиционно идёт в неправильную сторону.

Строительство собора Санта-Мария-дель-Фьоре продолжалось более века. Главными руководителями процесса успели побывать шесть архитекторов, сообщает ToDay News Ufa.

Как ранее писал NEWS.ru, в ближайшие годы проект вращающегося небоскрёба станет реальностью. Основатель Dynamic Architecture Group, архитектор Дэвид Фишер предложил идею ещё в 2006 году. Теперь его мечта близка к осуществлению.