Испанский суд закрыл дело о «вмешательстве» России в каталонский кризис

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Представители Национальной судебной коллегии Испании прекратили секретное расследование, связанное с якобы имевшим место вмешательством российской стороны в каталонский сепаратистский кризис. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили журналисты Diario.

Следствие началось в ноябре 2019 года. Это произошло после появившегося в полиции отчёта, в котором говорилось о предполагаемом вмешательстве российских спецслужб в каталонский кризис. Девять месяцев спустя с учётом позиции прокуратуры расследование прекратили. Решение суда было связано с отсутствием доказательств предполагаемого вмешательства.

Комментируя ход расследования, зампрокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо упрекнул полицейских в том, что они предоставили показания только одного осведомителя, а также ссылки на информацию, опубликованную в СМИ. Карбальо рекомендовал прекратить расследование.

В итоге Национальная судебная коллегия решила закрыть дело ввиду отсутствия каких-либо доказательств российского вмешательства.

Расследование прежде комментировали российские официальные лица. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нездоровым интерес некоторых испанских СМИ к этой теме. Российский посол в Испании Юрий Корчагин, в свою очередь, возмутился фейковыми публикациями европейских журналистов.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал отношения между Москвой и Прагой. Он заявил, что они в настоящий момент достигли наиболее низкой точки с момента «бархатной революции» 1989 года.