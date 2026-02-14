Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 11:14

Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России

Испанец Хиль: огромное количество европейцев мечтают о жизни в России

Огромное количество жителей Западной Европы, несмотря на политическую обстановку, хотели бы переехать в Россию, рассказал испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в РФ, в интервью РИА Новости. По его словам, люди из разных сфер постоянно связываются с ним через Telegram, выражая желание сменить страну проживания на Российскую Федерацию.

Во всей Западной Европе, включая Испанию, есть множество людей, которые желают переехать жить в Российскую Федерацию. Я знаю это, потому что сотни и сотни человек связывались со мной через бот моего канала в Telegram, — отметил иностранец.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о значительном росте числа запросов от жителей западных государств, желающих переехать в Россию и получить российское гражданство. Причиной такого интереса, по его словам, становится неприятие проводимого Западом политического курса.

Кроме того, бывший британский полицейский Марк Буллен, проживающий в России более 10 лет, заявил, что власти Великобритании аннулировали его гражданство без объяснения причин. По словам Буллена, это произошло после его задержания в аэропорту Лутона в 2024 году, куда он прилетел навестить родственников.

