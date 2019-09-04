Бланкиа Фернандес Очоа Бланкиа Фернандес Очоа Фото: HORSTMUELLER GmbH/www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

В Испании найдено тело горнолыжницы Бланки Фернандес Очоа, которая исчезла в конце августа. Его обнаружил сержант Гражданской гвардии.

О судьбе бронзового призёра Олимпийских игр 1992 года ничего не было известно на протяжении 12 дней. По словам родных, экс-спортсменка заявила, что ей нужно побыть одной, сообщает El Confidencial.

Причина смерти спортсменки не уточняется.

23 августа Фернандес Очоа уехала из дома без мобильного телефона, писал News.ru. Её машина была обнаружена на парковке. По словам очевидцев, автомобиль стоял там с 25 августа.

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