В Испании найдено тело горнолыжницы Бланки Фернандес Очоа, которая исчезла в конце августа. Его обнаружил сержант Гражданской гвардии.
О судьбе бронзового призёра Олимпийских игр 1992 года ничего не было известно на протяжении 12 дней. По словам родных, экс-спортсменка заявила, что ей нужно побыть одной, сообщает
Причина смерти спортсменки не уточняется.
El cadáver de Blanca Fernández Ochoa ha sido hallado por un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio en La Peñota. DEP— EL MUNDO (@elmundoes)
https://t.co/556BRLe1l1 pic.twitter.com/TTSV24CpEF September 4, 2019
23 августа Фернандес Очоа уехала из дома без мобильного телефона, писал News.ru. Её машина была обнаружена на парковке. По словам очевидцев, автомобиль стоял там с 25 августа.