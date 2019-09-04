https://static.news.ru/photo/3a134f92-cf11-11e9-9d70-fa163e074e61_660.jpg Бланкиа Фернандес Очоа Фото: HORSTMUELLER GmbH/www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

В Испании найдено тело горнолыжницы Бланки Фернандес Очоа, которая исчезла в конце августа. Его обнаружил сержант Гражданской гвардии.

О судьбе бронзового призёра Олимпийских игр 1992 года ничего не было известно на протяжении 12 дней. По словам родных, экс-спортсменка заявила, что ей нужно побыть одной, сообщает El Confidencial .

Причина смерти спортсменки не уточняется.

El cadáver de Blanca Fernández Ochoa ha sido hallado por un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio en La Peñota. DEP https://t.co/556BRLe1l1 pic.twitter.com/TTSV24CpEF — EL MUNDO (@elmundoes) September 4, 2019

23 августа Фернандес Очоа уехала из дома без мобильного телефона, писал News.ru. Её машина была обнаружена на парковке. По словам очевидцев, автомобиль стоял там с 25 августа.