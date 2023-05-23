Испанию заподозрили в выдаче «золотых виз» россиянам Депутаты Европарламента призвали проверить Испанию по подозрению в выдаче «золотых виз» россиянам

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Депутаты Европарламента призвали проверить Испанию по подозрению в выдаче «золотых виз» россиянам и белорусам в обход требованиям Евросоюза о санкционном режиме в отношении граждан этих стран. Группа парламентариев направила Еврокомиссии обращение «Власти Испании продолжают выдавать „золотые визы“ гражданам России по схеме получения вида на жительство за инвестиции», сообщает Lenta.ru.

В период с 2017 по 2022 год Испания получила €3400 млн инвестиций от российских граждан в обмен на вид на жительство в соответствии с Законом 14/2013. Официально правительство Испании согласилось выполнить рекомендацию Еврокомиссии от марта 2022 года о приостановлении выдачи вида на жительство инвесторам из России или Белоруссии, — говорится в обращении.

Парламентарии отмечают, что правительственные органы Испании отказались предоставить данные о выдаче «золотых виз». По мнению юристов, страна нарушила свое обязательство и продолжает выдавать виды на жительство для инвесторов из России и Белоруссии. В тексте обращения уточняется, что министерства миграции и иностранных дел не публиковали данные с последнего обязательного годового отчета в апреле 2015 года, а в ответ на запрос в МИД заявили, что такая статистика в консульствах не ведется.

Депутаты задали Еврокомиссии вопрос о ее отношении к сложившейся ситуации. Они также задали вопрос: планирует ли комиссия повлиять на практику выдачи «золотых виз» россиянам и белорусам.

Соответствует ли прозрачность и управление процесса выдачи в Испании вида на жительство для инвесторов стандартам Комиссии, запрошенным в ее отчете о схемах получения гражданства и вида на жительство для инвесторов в Европейском союзе? — говорится в обращении.

Десятки россиян и белорусов ранее лишились «золотых паспортов» Мальты и Кипра. Такое решение было принято после того, как россияне попали в санкционные списки Европейского союза.