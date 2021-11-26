Испания приостановит авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма

Испания собирается временно прекратить воздушное сообщение с ЮАР и Ботсваной. Это связано с распространением нового штамма коронавируса B.1.1.529. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ходе заседания Совета министров, сообщил минздрав страны. Ранее авиасообщение с некоторыми странами Южной Африки уже прекратили и ряд других европейских стран.

Министерство здравоохранения предложит на следующем Совете министров соглашение об ограничении полетов из ЮАР и Ботсваны, — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам, прибывающим в Испанию из стран с высоким уровнем заражений, помимо сертификата о вакцинации потребуется предоставить ПЦР-тест об отсутствии заболевания.

Из-за нового штамма полеты из ЮАР и Ботсваны также запретили и власти Филиппин. Решение уже вступило в силу и продлиться до 15 декабря 2021 года.

Ограничили полёты из Южной Африки также Франция, Германия, Чехия, Великобритания, а также Изрaиль. После этого технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен заявила, что государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса.

В то же время Еврокомиссия собирается предложить странам Евросоюза приостановить авиасообщение с такими странами. Об этом сообщила представитель ЕК Дана Спинант.

Случай инфицирования новым штаммом был выявлен в Израиле, Гонконге и Бельгии.

Он был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.