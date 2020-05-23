Испания откроет границы для туристов в июле

Он добавил, что в стране объявят 10-дневный траур по погибшим от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившуюся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.
Ранее министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил 22 мая, что страна готова «с радостью принять» иностранных туристов. Дипломат отметил, что прибывающие иностранцы будут проходить «минимальный санитарный контроль» — граждан не станут помещать в обсерваторы, писал NEWS.ru.