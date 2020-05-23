Испания откроет границы для туристов в июле

https://static.news.ru/photo/0adb84b2-9cf5-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Испания, Майорка Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Испания планирует открыть границы для иностранных туристов с июля 2020 года, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Летний туристический сезон начнётся в июле. Границы откроют для въезда иностранных туристов в Испанию в безопасных условиях, — цитирует чиновника официальная резиденция главы правительства.

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El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon , comparece en rueda de prensa para informar de los avances en la emergencia sanitaria provocada por el #COVID19 . #EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/DLMDbt4GeV — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 23, 2020

Он добавил, что в стране объявят 10-дневный траур по погибшим от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившуюся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

Ранее министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил 22 мая, что страна готова «с радостью принять» иностранных туристов. Дипломат отметил, что прибывающие иностранцы будут проходить «минимальный санитарный контроль» — граждан не станут помещать в обсерваторы, писал NEWS.ru.