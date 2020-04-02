Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ed967814-7592-11ea-b979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи. От инфекции скончались почти 11 тысяч испанцев. Ещё накануне лидером по числу заболевших в Европе являлась Италия, там было зафиксировано 13 915 жертв и 115 242 заболевших.

В Испании число выявленных случаев составляет 117,7 тысячи, за день рост составил 7,5 тысячи, скончались 10 935 человек, — цитирует РИА Новости сообщение испанского минздрава.

Как писал NEWS.ru, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались 53 164 человека, поправились более 211 тысяч. Лидером по числу заражений стали США, где выявлено 245 573 случая COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян.