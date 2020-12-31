Испания и Великобритания договорились по Гибралтару

Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару. Об этом сообщила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

По словам главы ведомства, сторонам удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать на этой территории «жёсткого» Brexit.

Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским союзом и Великобританией в отношении Гибралтара, — заявила Лайя.

Это соглашение «позволит» применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например, Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров и транспорта.

По словам министра, применяемый к Гибралтару Шенген «позволит снять контроль и устранить „забор“ между двумя территориями».

Теперь документ должен получить одобрение стран ЕС и ратификации Европарламента, поскольку вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара в соглашение между ЕС и Великобританией не включался, а обсуждался Мадридом и Лондоном отдельно, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Гибралтара задумались о возможности присоединения к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Главный министр британской заморской территории Фабио Пикардо считает, что это было бы «положительным шагом».