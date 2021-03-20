Испания экстрадирует в Россию чиновника, осужденного за мошенничество

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Испанские власти экстрадируют в Россию бывшего чиновника Сергея Гаврилова, который ранее в РФ был заочно приговорён к четырём годам лишения свободы по делу о пособничестве в мошенничестве.

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Экс-руководитель ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства» Гаврилов также обвиняется в превышении должностных полномочий. Согласно материалам следствия, в 2012 году он содействовал хищению 11,5 млн рублей у ОАО «Чувашавтодор», владельцем которого является Чувашская республика. Средства были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за их содействие в фальсификации результатов аукциона при заключении госконтракта.

Также из Испании был экстрадирован гражданин Эквадора Кортес Кинонес Франсиско Шавье, обвиняемый в России в контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере и незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщал NEWS.ru, власти Австрии в конце февраля поместили бывшего чиновника российского Министерства культуры Бориса Мазо под предэкстрадиционный арест для дальнейшей выдачи в Россию. В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывший замглавы Минкульта Григорий Пирумов обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие считает, что чиновники похитили не менее 450 млн рублей.