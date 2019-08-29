Отправление по меньшей мере 360 поездов отменят 30 августа и 1 сентября текущего года из-за забастовки сотрудников железнодорожного оператора Renfe в Испании. Граждане требуют увеличения штата предприятия и сокращения трудового дня.
Организатором стачки является, по предварительным данным, профсоюз «Генеральная конфедерация труда». Власти страны, несмотря на грядущую акцию протеста, обязали транспортные службы поддержать минимальный уровень услуг, передаёт газета
Ранее News.ru сообщал, что группа экологических активистов Heathrow Pause, отколовшаяся от движения Extinction Rebellion, намерена блокировать работу крупнейшего британского международного аэропорта Хитроу с помощью беспилотников.