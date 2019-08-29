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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить со следующего созыва количество депутатов. Документ также предусматривает переход на пропорциональную избирательную систему.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Он определён главой государства как неотложный. Текст документа и пояснительная записка к нему пока не обнародованы. Однако известно, что для воплощения инициативы потребуется внести изменения...