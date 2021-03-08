Ирландский священник включил рэп на службе

Инцидент произошёл в ирландском городе Бертонпорт.
Ранее во Франции насчитали около 10 тысяч жертв священников-педофилов с 1950 года. Об этом заявил председатель Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE) Жан-Марк Саве.
CIASE создана по инициативе Церкви. Данные для комиссии помогал собирать Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований. При этом при подсчёте учитывались и те, кто согласился дать показания (таких оказалось 6,5 тысячи) и те, кто отказался, а также уже скончавшиеся жертвы, писал NEWS.ru.