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Ирландский священник включил рэп на службе

17:31, 08 марта 2021 10
Фото: facebook.com/kincasslagh

Священник в Ирландии случайно включил рэп-композицию прямо во время службы. В церкви прозвучала композиция Young Prophet исполнителя Black the Ripper.

Композиция прозвучала после того, как священник произнёс: «Во имя Отца и Сына». Спустя несколько секунд воспроизведение удалось остановить, передаёт Daily Mail.

Black the Ripper, немного рэпа с утра вас разбудит! Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением, — сказал в шутку служитель.

После этого прихожане опубликовали на странице церкви в Facebook обложку альбома, музыка с которого запустилась на службе.

Инцидент произошёл в ирландском городе Бертонпорт.

Ранее во Франции насчитали около 10 тысяч жертв священников-педофилов с 1950 года. Об этом заявил председатель Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE) Жан-Марк Саве.

CIASE создана по инициативе Церкви. Данные для комиссии помогал собирать Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований. При этом при подсчёте учитывались и те, кто согласился дать показания (таких оказалось 6,5 тысячи) и те, кто отказался, а также уже скончавшиеся жертвы, писал NEWS.ru.

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