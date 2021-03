Ирландский священник включил рэп на службе

Священник в Ирландии случайно включил рэп-композицию прямо во время службы. В церкви прозвучала композиция Young Prophet исполнителя Black the Ripper.

Композиция прозвучала после того, как священник произнёс: «Во имя Отца и Сына». Спустя несколько секунд воспроизведение удалось остановить, передаёт Daily Mail.

Black the Ripper, немного рэпа с утра вас разбудит! Надеюсь, ни у кого не возникнет проблем с давлением , — сказал в шутку служитель.

После этого прихожане опубликовали на странице церкви в Facebook обложку альбома, музыка с которого запустилась на службе.