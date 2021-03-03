Во Франции насчитали более 10 тысяч жертв священников-педофилов

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Во Франции насчитали около 10 тысяч жертв священников-педофилов с 1950 года. Об этом заявил председатель Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE) Жан-Марк Саве.

CIASE создана по инициативе церкви. Данные для комиссии помогал собирать Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований. При этом при подсчёте учитывались и те, кто согласился дать показания (таких оказалось 6,5 тысяч) и те, кто отказался, а также уже скончавшиеся жертвы, сообщает France Bleu.

Отмечается, что в итоговом докладе, который комиссия представит в октябре, будут представлены многочисленные собранные ею доказательства. Кроме того, будут указаны и пути решения данной проблемы.

Ранее польского кардинала Станислава Дзивиша, ранее занимавшего пост секретаря папы римского Иоанна Павла II, обвинили в покрывании священников-педофилов за деньги. С таким заявлением выступили журналисты местного телеканала TVN24, выпустившие фильм-расследование. В нём они утверждают, что Дзивиш тщательно скрывал подобную информацию от папы римского Иоанна Павла II.

Ранее обладательница олимпийского золота греческая спортсменка София Бекатороу призналась, что во время отбора на Игры-2000 в Сиднее к ней приставал вице-президент Федерации парусного спорта Греции Аристейдис Адамопулос, сообщал NEWS.ru.