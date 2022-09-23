Иностранные наблюдатели проследят за ходом референдума в ЛНР

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Голосование на референдуме о присоединении ЛНР к России

Иностранные наблюдатели будут следить за ходом голосования на референдуме по вхождению в состав России Луганской Народной Республики, рассказала в эфире телеканала «Россия 24» глава Центризбиркома ЛНР Елена Кравченко. Они приступят к работе после получения аккредитации.

Иностранные наблюдатели у нас есть, они уже на территории Луганской Народной Республики, сейчас они проходят процесс аккредитации и приступят к своим обязанностям после получения удостоверений, — сообщила Кравченко.

Референдумы по вхождению в состав России в качестве субъектов стартовали в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября. Находящиеся в России беженцы из этих регионов также могут выразить свою волю — для них в ряде городов открываются избирательные пункты.

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМом, в ДНР и ЛНР за присоединение к России готовы проголосовать 97% респондентов, число тех, кто затруднился дать ответ или не определился с решением, составляет 3%. В Запорожье и Херсонской области присоединение к РФ готовы поддержать 87% и 89% соответственно, по 2% жителей регионов выступают против, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).