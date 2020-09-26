Инициативе по ограничению миграции в Швейцарию предрекли провал

https://static.news.ru/photo/6e4ddae2-00c1-11eb-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Народную законодательную инициатива «За соразмерную иммиграцию», в рамках которой предлагается ограничение притока в Швейцарию рабочей силы из стран ЕС, отклонят по итогам референдума, проходящего в альпийской стране 27 сентября.

Об этом свидетельствует прогноз социологического института GFS.Bern, основанный на предварительных итогах голосования, передаёт ТАСС. Учреждение предсказывает, что 63% голосов отдадут против инициативы.

Тема ограничения иммиграции из Евросоюза занимает центральное место в федеральном референдуме, на который вынесено пять вопросов. Инициатива, предложенная Швейцарской народной партией (ШНП), предполагает денонсацию соглашения с ЕС от 1999 года о свободном перемещении рабочей силы. Кабмин, большинство депутатов парламента и все крупные партии, кроме консервативной правой ШНП, выступили решительно против инициативы, мотивируя это тем, что отказ от свободной циркуляции рабочей силы приведёт к срыву других пакетных документов. Это чревато введением барьеров для швейцарских товаров в ЕС и потерями в экономике.

На референдуме гражданам также предлагается одобрить или отклонить выделение кредита на приобретение новых боевых самолётов, законы об охоте, о введении двухнедельного отпуска для отцов при рождении ребёнка и о налоговых льготах для семей с детьми. Итоги народного волеизъявления станут известны вечером 27 сентября. Многие из 5,4 млн совершеннолетних граждан, обладающих правом голоса, приняли участие в референдуме с помощью почты.

Ранее NEWS.ru писал, что более 60% итальянских граждан проголосовали на референдуме за сокращение числа сенаторов и депутатов.