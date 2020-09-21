Граждане Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев

https://static.news.ru/photo/a3ac8f3c-fc14-11ea-9cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Более 60% итальянских граждан проголосовали на референдуме за сокращение числа сенаторов и депутатов.

Об этом говорят данные экзитполов, опубликованные агентством ANSA. С инициативой сократить число членов верхней и нижней палат парламента выступило «Движение пяти звёзд». На следующих выборах предлагается избрать 200 сенаторов вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630. Парламент уже одобрил эту реформу.

Голосование на референдуме прошло 20 и 21 сентября, порог явки для признания итогов плебисцита власти не устанавливали. По предварительным данным МВД, которое исполнило функции избирательной комиссии, в референдуме приняли участие порядка 50% обладающих правом голоса граждан. Итальянские эксперты отмечают, что поддержка реформы населением будет означать важный сигнал доверия «Движению пяти звёзд», которое растеряло популярность после прихода к власти в 2018 году.

В сентябре 2019 года «пятизвёздные» сформировали коалиционное правительство, писал NEWS.ru. Движение получило 11 министерских портфелей из 22.