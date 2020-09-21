Граждане Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев

Более 60% итальянских граждан проголосовали на референдуме за сокращение числа сенаторов и депутатов.
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Голосование на референдуме прошло 20 и 21 сентября, порог явки для признания итогов плебисцита власти не устанавливали. По предварительным данным МВД, которое исполнило функции избирательной комиссии, в референдуме приняли участие порядка 50% обладающих правом голоса граждан. Итальянские эксперты отмечают, что поддержка реформы населением будет означать важный сигнал доверия «Движению пяти звёзд», которое растеряло популярность после прихода к власти в 2018 году.
В сентябре 2019 года «пятизвёздные» сформировали коалиционное правительство, писал NEWS.ru. Движение получило 11 министерских портфелей из 22.
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