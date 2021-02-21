Индия направила Украине 500 тысяч доз препарата AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/2834b93a-746c-11eb-8914-96000091f725_660.jpg Фото: francesco rossi/Global Look Press

Индийские власти направили Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covishield, которая производится на базе препарата AstraZeneca. Об этом рассказал глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Сегодня лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тыс. доз вакцины едут в Украину и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ, — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в настоящее время препарат транспортируется в Мумбаи, далее груз будет доставляться самолётом через Стамбул. При транспортировке, по словам Степанова, будут соблюдены температурные и иные требования.

Ранее Степанов заявил о корректировке сроков поставок вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для реализации программы массовой вакцинации населения страны. Первые партии американского препарата, пообещал министр, прибудут в страну в конце февраля.

Как сообщал NEWS.ru, начались испытания комбинации вакцин против коронавируса — российского «Спутника V» и препарата британской компании AstraZeneca.