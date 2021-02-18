Минздрав Украины назвал сроки поставок вакцины Pfizer в страну

https://static.news.ru/photo/24106e76-71ce-11eb-aaa9-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack via imago-images.de/Global Look Press

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о корректировке сроков поставок вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для реализации программы массовой вакцинации населения страны. Первые партии американского препарата прибудут в страну в конце февраля.

Глава Минздрава пояснил задержки в поставках бюрократическими проволочками механизма COVAX, который распределяет препараты для вакцинации от коронавируса в нуждающихся в препарата государствах, пишет Lenta.Ru.

Он добавил, что данные задержки не критичны и не повлияют на реализацию программы массовой вакцинации на Украине. Так, по словам Степанова, в страну к концу недели должны прибыть 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а обещанные 117 тысяч доз Pfizer — до конца февраля.

Для меня более важен вопрос, не когда будет сделана первая прививка, а каким образом все будет развиваться, — отмечает министр.

Как ранее писал NEWS.ru, в Верховной раде Украины заявляли, что министр здравоохранения страны Максим Степанов может лишиться должности. Такой вопрос поднимут в ведомстве, если до конца недели не начнётся вакцинация от коронавируса. Об этом заявил депутат фракции «Слуга народа» и председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной раде Даниил Гетманцев.