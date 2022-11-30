Цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубометров

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Цены на газовые фьючерсы с поставкой на следующий месяц в ходе торгов 30 ноября превысили $1500 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла €140,38 за 1 МВт/ч, или $1527 за тысячу кубических метров с учетом текущего курса.

Торги открылись у отметки $1465,2. Стоимость январских фьючерсов по состоянию на 12:41 мск составляла $1500,9 (+2,5%). Изменения котировок приводятся от расчетной цены предыдущего торгового дня — $1464,3 за тысячу кубометров.

22 ноября «Газпром» сообщил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с «Молдовагазом». В компании заявили, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдовы «Газпром» начнет сокращать поставки через Украину с 28 ноября.

Биржевые цены на газ в Европе после соответствующего заявления «Газпрома» стремительно поползли вверх, и достигли отметки свыше чем $1280 за тысячу кубометров. Однако спустя несколько минут они отыграли скачок.

Федеральная антимонопольная служба ранее утвердила увеличение цен на газ в России на 8,5%. Новые тарифы начнут действовать с 1 декабря 2022 года. Данные меры были приняты в связи с текущим уровнем инфляции в стране.