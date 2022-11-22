Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост после сообщений «Газпрома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения «Газпрома» о возможном снижении поставок через Украину резко ускорили темпы роста до 4%, выше $1280, свидетельствуют данные биржи ICE. Однако через несколько минут они отыграли скачок.

По состоянию на 14.28 мск котировки находятся у $1255 (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $1230,8 за тысячу кубометров.

Ранее «Газпром» заявил в своем Telegram-канале, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с «Молдовагазом». Там заявили, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдовы «Газпром» начнет сокращать поставки через Украину с понедельника, 28 ноября.

До этого сообщалось, что в ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, а с декабря поставки газа от «Газпрома» в Молдавию сократятся на 56,5% от необходимого объема. В российской газовой компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.