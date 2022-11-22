«Газпром» сообщил об оседании на Украине российского газа для Молдавии

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

«Газпром» заявил в своем Telegram-канале, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с «Молдовагазом». В компании добавили, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдовы «Газпром» начнет сокращать поставки через Украину с 28 ноября.

«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, а с декабря поставки газа от «Газпрома» в Молдавию сократятся на 56,5% от необходимого объема. До этого в российской газовой компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В ответ на это глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о готовности обсудить с представителями «Газпрома» вопросы по выплате исторического долга. Он сообщил, что компания приложит все возможные усилия для выполнения контрактных обязательств.