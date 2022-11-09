С 1 декабря в России увеличатся цены на газ ФАС утвердила увеличение цен на газ на 8,5% с 1 декабря

Федеральная антимонопольная служба утвердила увеличение цен на газ в России на 8,5%, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В тексте уточняется, что новые тарифы начнут действовать с 1 декабря 2022 года. Данные меры были приняты в связи с текущим уровнем инфляции в стране.

На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии, — сообщили в ФАС.

Руководство ведомства пообещало проконтролировать обоснованность изменения цен на газ. По их мнению, индексация не поспособствует снижению спроса на ресурс, а объемы поставок будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации. Вновь проиндексировать цену на газ планируют уже в июле 2024 года.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что ситуация в экономике России искажена резким снижением импорта, требуется приведение экспорта и импорта в относительный баланс. Так как быстро увеличивать импорт не представляется целесообразным (ставка сделана на качественное импортозамещение), власти рассматривают варианты балансировки через ограничение сырьевого экспорта, сказал один из источников. Среди обсуждаемых опций — дальнейшее увеличение экспортных пошлин и НДПИ на газ, а также введение равновесного ценообразования внутренних цен на газ.