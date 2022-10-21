РБК: власти обсуждают возможность увеличения внутренних цен на газ

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Российские власти рассматривают возможность балансировки экспорта и импорта через ограничение вывоза сырья за границу, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. По информации агентства, в список обсуждаемых опций решения вопроса с экспортом и импортом попало увеличение экспортных пошлин и НДПИ на газ, а также введение равновесного ценообразования на внутреннем рынке энергоресурсов.

Никто этого не произносит и все боятся произнести, но в целом наша проблема в том, что у нас экспорт и импорт не сбалансированы и их нужно приводить в соответствие друг с другом, — сообщил спикер издания.

Один из федеральных чиновников назвал сложившуюся ситуацию «голландской болезнью», которая характеризуется резким укреплением нацвалюты за счет быстрого роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли.

Ситуация в экономике искажена прежде всего резким снижением импорта, — утверждают спикеры издания.

Эксперты поясняют, что в текущих условиях власти РФ не могут продавать природные ресурсы с параллельным увеличением бюджетных трат.

Специалисты считают, что из-за санкций Запада у России нет возможности тратить валютные накопления. Помимо этого, РФ приходится иметь в виду риск возможного изъятия иностранных активов. Балансы не попавших под санкции банков, включая Газпромбанк (Запад обеспечил возможность продолжать обслуживать торговлю энергоносителями) среди иностранных валют доминируют евро и доллар. В связи с этим в стране обсуждается корректировка соотношения импорта и экспорта за счет влияния на объемы экспорта сырья.

Что является основой конкурентоспособности нашего экспорта? Как правило, разница внутренних и внешних цен на газ. Чем больше газа в стоимости продукции, тем более она конкурентоспособна, — пояснил федеральный чиновник.

По его словам, рост экспорта сырья с низкой добавленной стоимостью приведет к тому, что в России придут в упадок технологические сферы, включая машиностроение, военно-промышленный комплекс, атомную промышленность, — «все то, что мы так долго создавали».

По-хорошему, сейчас каким-то образом весь сырьевой экспорт, который в последнее время активно развивался благодаря заниженному курсу рубля, нужно ограничить, — резюмировал госслужащий.

Рост экспортной выручки в сырьевом секторе дестимулирует отрасли, которые конкурируют с импортом, а также несырьевой экспорт, что в отдельных случаях приводит к деиндустриализации, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В числе инструментов ограничения экспорта сырья может стать увеличение экспортных пошлин и НДПИ для газовой сферы, отметил федеральный чиновник. Это, по его словам, приведет к сокращению разрыва между внешними и внутренними ценами.

Но это будет достаточно жесткая перестройка экономики, так как все равно такие меры заденут население. Хотя на один рубль роста НДПИ на газ на население приходится только 8 копеек через тепло и т.д. Все остальное идет на бюджетные учреждения, на малый бизнес и на промышленный сектор, — подчеркнул чиновник.

Ранее «Газпром» сообщил о годовом сокращении добычи газа. В Telegram-канале компании сказано, что с 1 января по 15 октября 2022 года компания добыла на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше газа, чем в прошлом году. Также отмечается, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.