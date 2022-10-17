«Газпром» сообщил о годовом сокращении добычи газа на 18%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газпром» сообщил о годовом сокращении добычи газа. В Telegram-канале компании сказано, что с 1 января по 15 октября 2022 года компания добыла на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше газа, чем в прошлом году. Также отмечается, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 327,4 млрд куб. м газа. Это на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м), — указано в сообщении.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м, что на 41,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

30 сентября акционеры «Газпрома» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Размер дивидендов составит 51,03 рубля на акцию, всего на выплату будет направлена половина чистой прибыли в размере 1,208 трлн рублей. Отмечается, что это рекорд для российского рынка. «Газпром» выплатит промежуточные дивиденды впервые в истории компании.