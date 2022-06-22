Хуснуллин рассказал о будущем завода «Азовсталь» в Мариуполе Вице-премьер Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» должна продолжить работу

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Мариуполь, завод «Азовсталь»

Завод «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнил, что там работали 12 тысяч человек.

Для нас важный вопрос — что [делать] с «Азовсталью». Но мы склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих [на предприятии], — сказал Хуснуллин.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн ранее сообщил, что для восстановления ДНР и ЛНР потребуется не менее $600 млрд. Он не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России.

Ранее сообщалось, что в России может появиться федеральная служба при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства для восстановления разрушенных зданий и инфраструктуры в ДНР и ЛНР. С такой инициативой выступил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), сотрудники которого отправили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.