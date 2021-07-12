В Киеве включили сирену воздушной тревоги

В Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги. Сигнал был слышен в чтение 5–10 минут, сообщает MK.RU. Власти украинской столицы призвали жителей не паниковать.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города в соцсетях. Он заявил, что самым страшным врагом является паника, и призвал киевлян не терять выдержки. Вместе с тем градоначальник посоветовал держать наготове «тревожный чемоданчик». Всех жителей Киева, не задействованных в работе критической инфраструктуры, он попросил не покидать своих домов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Он сообщил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь в условиях начавшейся спецоперации России в Донбассе.

В Минобороны России заверили, что угрозы для гражданского населения Украины нет. В ведомстве пояснили, что удары наносятся высокоточными средствами поражения по объектам ПВО, военным аэродромам и авиации ВСУ.