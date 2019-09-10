https://static.news.ru/photo/d8273248-d3ee-11e9-98a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Терминал сжиженного природного газа (СПГ), строящийся у побережья Хорватии на острове Крк, может усилить независимость Европы от поставок голубого топлива из РФ. Возведение объекта продолжается около десяти лет и лоббировалось Соединёнными Штатами Америки.

Вместимость хранилища составит около 2,6 млрд «кубов», что соответствует годовому объёму потребностей республики в данном виде углеводородов. Сооружение собираются запустить в январе 2021 года, пишет агентство Bloomberg .

Загреб, реализуя проект, рассчитывает, что к 2040 году природный газ станет основным видом топлива и его начнут перевозить, главным образом, в сжиженном виде. Ожидается, что терминал начнёт приносить доход в 2025 году.

Ранее News.ru сообщал, что Польша, США и Украина утвердили в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».