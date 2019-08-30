https://static.news.ru/photo/e5a74f9e-cbfa-11e9-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Польша, Соединённые Штаты Америки и Украина утвердили в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Документ подписали представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, глава Минэнерго США Рик Перри и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Александр Данилюк, передаёт ТАСС .

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе, — заявили в Варшаве.

Украина и Польша единодушны в стремлении к диверсификации источников энергоснабжения. Это относится в том числе и к сотрудничеству с США, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Так он прокомментировал итоги встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, в ходе которой стороны уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества.

Ранее, как писал News.ru, представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что власти не планируют полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России. По его мнению, это может вызвать рост розничных цен.