Хорватия наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Президент Хорватии пообещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если решение будет приниматься на президентском уровне, сообщает хорватская газета Novi list. Саммит НАТО, на котором участники могут затронут вопрос приглашения в Альянс Швеции и Финляндии, состоится в конце мая в Мадриде.

Как президент государства, представляющего Хорватию на саммите НАТО, я наложу вето на приглашение [Финляндии и Швеции в Альянс], если это будет на таком уровне, — сказал он.

При этом, по словам президента, его решение не связано с тем, что он якобы опасается реакции России или Украины: он утверждает, что не даст согласие до тех пор, пока Босния и Герцеговина не уладит проблемы в парламенте, поскольку там есть «анти-хорватская группа, которая ищет повод политически уничтожить Милановича» и ухудшить положение хорватов в стране.

Миланович не в первый раз выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. В конце апреля он заявлял, что этот вопрос необходимо отложить до момента полного разрешения ситуации на Балканах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс ждёт вступления Швеции и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствует требованиям военно-политического блока. Кроме того, Столтенберг пообещал Стокгольму и Хельсинки обеспечить защиту на период перехода