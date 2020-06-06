Испанцам разрешат ходить на дискотеку без танцев

https://static.news.ru/photo/c8d81f4a-a815-11ea-bf49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Власти Италии разрешат открыть в некоторых регионах ночные клубы и бары. Однако с несколькими важными ограничениями, одно из которых — запрет на танцы.

Вместо этого на танцполах можно разместить столики, чтобы таким образом обеспечить социальную дистанцию, а заодно и увеличить максимальное количество посетителей. Однако здесь вступает в силу второе важное ограничение: людей должно быть не больше трети от обычной вместимости.

На последнем этапе смягчения ограничений постепенно возобновляют деятельность и традиционные испанские шоу с участием быков. Впрочем, и на корриде массового скопления зрителей, участников и самих быков пока не ожидается.

К финальному этапу снятия запретов, введённых из-за пандемии коронавируса, 52% населения королевства перейдёт 8 июня. Это в основном те регионы, где ослабить режим позволяет эпидемическая обстановка, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный правительственный вестник. К этой фазе пока не будут переходить Мадрид и Барселона, там с 8 июня приступают к предпоследнему этапу ослабления ограничений.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня, а новый сезон начнётся 12 сентября. Завершить нынешний розыгрыш Примеры планируется 12 июля.