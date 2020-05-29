Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня, новый сезон — 12 сентября, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Дай бог, мы возобновим сезон 11 июня. Над организацией работают более 130 человек из Ла Лиги, всё будет по-новому, — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
Тебас добавил, что главной задачей является доиграть чемпионат страны. Завершить нынешний розыгрыш примеры планирует 12 июля.
Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) дала разрешение на проведение матчей чемпионата Испании по футболу по понедельникам и пятницам, писалNEWS.ru.
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