Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть вариант проведения Лиги чемпионов, при котором после четвертьфиналов турнир будет доигран в формате «Финала четырёх».

По сообщению Sky Sport Italia, решающие матчи пройдут на стадионах команд-участниц, а финал состоится не в Стамбуле. Решающие игры пройдут в Германии, так как там уже возобновился чемпионат и эпидемиологическая...