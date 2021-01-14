Гудбай, Меркель: что ждёт Россию при новом лидере правящей партии Германии

В Германии стартует двухдневный съезд Христианско-демократической партии (ХДС), на котором будет избран её новый председатель, претендующий и на пост канцлера после ухода Ангелы Меркель. Несколько раз отложенное из-за пандемии, партийное собрание в итоге было решено провести в онлайн-формате. NEWS.ru рассказывает о кандидатах и их взглядах на отношения с Россией.

Партия ХДС, годами правившая Германией в блоке с баварским Христианско-демократическим союзом (ХСС), в последние годы несёт ощутимые потери на региональных выборах. Справа ей на пятки наступает националистическая «Альтернатива для Германии», слева — стремительно набирающие популярность «Зелёные». Поэтому новый лидер, скорее всего, скорректирует партийный курс, но вот в какую сторону — зависит от результатов субботнего голосования.

На данный момент ХДС возглавляет министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, некогда многообещающий политик, прозванная «мини-Меркель» (а также АКК) за близость к канцлеру. Но АКК не оправдала возложенных на неё надежд: при ней партия продолжила терять популярность. Поэтому в феврале прошлого года преемница Меркель объявила о добровольном уходе с поста председателя.

На её место сегодня претендуют три кандидата: премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген и бывший лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Армин Лашет наиболее близок по взглядам к самой Меркель. Хотя бундесканцлерин напрямую не отдавала предпочтения ни одному из кандидатов, она всё же намекнула, что успешному председателю хорошо бы иметь опыт работы в правительстве. У Рёттгена этот опыт есть, но впечатляющих успехов он не достиг: в 2012 году Меркель уволила его с поста министра экологии. Так что по параметрам, обозначенным главой правительства, наиболее выигрышная позиция у Лашета. Велика вероятность, что именно он продолжит политику Меркель в отношении России, то есть будет пытаться балансировать между ценностям ЕС и интересами немецкого бизнеса в нашей стране. Правда, среди простых избирателей он не очень популярен: его хотят видеть канцлером лишь 32% сторонников ХДС/ХСС.

Армин Лашет Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

После увольнения с поста министра экологии Норберт Рёттген обратился к международной политике, сразу же войдя в соответствующий комитет бундестага, а потом и возглавив его. Он описывает себя как центриста и, имея за плечами опыт в экологическом ведомстве, наверняка сможет поладить с партией «Зелёных», которую, на фоне роста её популярности, давно сватают в коалицию с ХДС/ХСС. А вот по отношению к России Рёттген занимает жёсткую позицию. После отравления Алексея Навального он напрямую обвинил в случившемся «российское государство и аппарат спецслужб» и призвал пересмотреть позицию Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Среди избирателей он чуть более популярен, чем Лашет: ему отдают предпочтение 35% опрошенных.

Фаворитом в гонке христианских демократов считается Фридрих Мерц. В 2000–2002 годах он возглавлял фракцию ХДС/ХСС в бундестаге, но вынужден был уступить лидерство Меркель. После этого Мерц ушёл из политики в бизнес, но в 2018 году неожиданно вернулся, когда бундесканцлерин объявила об уходе с должности председателя ХДС. Тогда Мерц проиграл партийные выборы Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но он не сдался и намерен взять реванш. Мерц — самый консервативный из кандидатов и настроен на более жёсткую миграционную и фискальную политику, а также готов похвастаться планом вывода экономики из пандемического кризиса. Кандидатура Мерца также, вероятно, вернёт ХДС часть голосов, отошедших к ультраправой «Альтернативе для Германии» после того, как партия «полевела» при Меркель. Поддержать Мерца в качестве канцлера готовы 40% сторонников консерваторов.

Заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с NEWS.ru отметил, что наибольшие шансы победить на партийном съезде у Фридриха Мерца. По мнению эксперта, для России наиболее благоприятным партнёром был бы Армин Лашет.

Председателя партии избирают не рядовые члены, а делегаты съезда, которых около тысячи человек. Для них Мерц представляется наилучшим будущим председателем партии, который будет выводить её из промежуточного состояния. Он жёсткий менеджер, идеолог, работал в бизнесе, у него есть чёткие представления о том, как развивать партию. Из трёх кандидатов наиболее пророссийский — это Лашет, наихудший вариант — это Рёттген, но и Мерц тоже не был замечен в каких-то пророссийских настроениях. Он трансатлантист, достаточно критически настроен к нашей стране. Владислав Белов заместитель директора Института Европы РАН заместитель директора Института Европы РАН

Владислав Белов добавил, что отнюдь не обязательно новый председатель христианских демократов станет кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС на парламентских выборах, намеченных на сентябрь этого года. В истории были прецеденты, когда союз выдвигал в председатели правительства представителя младшего партнёра по коалиции — баварский Христианско-социальный союз. Сегодня на эту роль активно прочат премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, он лидирует по опросам общественного мнения с 80% поддержки. С кандидатом в канцлеры блок определится в феврале-марте. Однако Зёдер пока не заявлял о своём желании покинуть родную Баварию ради кресла председателя правительства.