Грозев опубликовал данные о всех поездках возможных отравителей Навального

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Журналист из Bellingcat Христо Грозев опубликовал данные о всех поездках предполагаемых отравителей Навального. Помимо имён, которые уже фигурировали в его расследовании, в списке появились два новых имени. Это Василий Калашников и Дмитрий Лазаревич, оба из института криминалистики ФСБ.

В документе собраны данные об их перемещениях, как на поездах, так и на самолётах, даты, пункты отбытия и назначения, в некоторых случаях и номер рейса.

Журналист отметил, что не выложил данные только о двух поездках, о них он готовит отдельное расследование.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on.



*We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early — Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020

Накануне в соцсетях появились предположения, что информация о передвижениях людей, которые могут быть причастны к применению химоружия, помогла бы выявить их возможных жертв.

Ранее издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование о предполагаемых отравителях из ФСБ Алексея Навального. По их информации, к покушению на оппозиционера причастны восемь человек: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Владимир Паняев.

Как сообщал NEWS.ru, российский оппозиционный политик Алексей Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

В Кремле отрицают причастность государственных структур к отравлению Алексея Навального.