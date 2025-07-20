Громкие взрывы раздались на украинской территории Взрывы прозвучали на территории Павлограда в Днепропетровской области Украины

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины вновь были зафиксированы мощные взрывы. Как сообщает телеканал «Общественное», это уже второй подобный инцидент за день, произошедший на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

В Павлограде слышны звуки взрывов, — говорится в официальном сообщении телеканала в Telegram.

В этот же день «Общественное» уже передавало информацию о взрывах в данном населенном пункте. В настоящее время часть территории Днепропетровской области остается в режиме воздушной тревоги. Местные власти пока не предоставили официальных данных о характере происшествия и возможных последствиях.

Павлоград, являющийся важным промышленным центром региона, уже неоднократно становился целью атак с начала полномасштабных боевых действий. Ситуация в городе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сигналы тревоги звучат вечером 20 июля в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Местным жителям порекомендовали находиться в безопасных местах.