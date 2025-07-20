Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 23:00

Громкие взрывы раздались на украинской территории

Взрывы прозвучали на территории Павлограда в Днепропетровской области Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины вновь были зафиксированы мощные взрывы. Как сообщает телеканал «Общественное», это уже второй подобный инцидент за день, произошедший на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

В Павлограде слышны звуки взрывов, — говорится в официальном сообщении телеканала в Telegram.

В этот же день «Общественное» уже передавало информацию о взрывах в данном населенном пункте. В настоящее время часть территории Днепропетровской области остается в режиме воздушной тревоги. Местные власти пока не предоставили официальных данных о характере происшествия и возможных последствиях.

Павлоград, являющийся важным промышленным центром региона, уже неоднократно становился целью атак с начала полномасштабных боевых действий. Ситуация в городе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сигналы тревоги звучат вечером 20 июля в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Местным жителям порекомендовали находиться в безопасных местах.

взрывы
Украина
Днепропетровская область
тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском аэропорту вновь ввели ограничения
Пятимесячный ребенок погиб в аварии с мопедом под Ярославлем
В Кабуле арестовали десятки женщин за нарушение дресс-кода
Громкие взрывы раздались на украинской территории
В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp
«Мастер на все руки»: Рубио уличили в серьезном влиянии на Трампа
Автомобиль с гонщиком внутри загорелся во время GT World Europe
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Пушилин назвал две горячие точки в боях с ВСУ
В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель
Мариную с перцем — эти помидоры идут на ура к шашлыку
Помидоры с базиликом и чесноком — как в лучших тратториях
В Афганистане задержан известный российский этнограф
Совфед осенью пересмотрит правила аренды лесов
В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины
«Биби ведет себя как безумец!»: Нетаньяху разозлил США своей политикой
Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений СВО
Экс-участник The Hatters погиб в жутком ДТП под Петербургом
Полиция Болгарии нашла рекордную партию наркотиков в дипломатическом авто
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.