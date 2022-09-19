Траурный кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в Виндзор

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Траурный кортеж с гробом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл к королевскому поместью в Виндзоре, пишет The Guardian. После заупокойной службы монарха захоронят у Мемориальной часовни святого Георгия.

Гроб с телом королевы медленно подняли по ступенькам в часовню. За ним следовали дети Елизаветы II, король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. За ними шли принц Уильям, принц Гарри, Питер Филлипс, а также другие члены королевской семьи.

После того как все участники церемонии заняли свои мест, хор часовни начал петь псалом 121.

Перед этим кортеж прошел так называемый Долгий путь — маршрут в 4,25 километра, начинающийся в Большом Виндзорском парке у Снежного холма, где, по легенде, король Генрих VIII ждал вестей о казни своей второй жены Анны Болейн.

В последний путь королеву провожали тысячи зрителей, приехавших в Виндзор.

Похороны королевы Великобритании начались в Лондоне около 12:45. Тело усопшей монархини вынесли из Вестминстерского дворца. Около 300 тысяч человек выстроились в очередь (время ожидания составило 17 часов), чтобы почтить память королевы.

По традиции, сохранившейся со времен похорон королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка. За гробом королевы проследовал король Карл III, а также остальные члены королевской семьи, включая принцев Уильяма, Гарри, Эндрю и Эдварда, а также принцессу Анну.