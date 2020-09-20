Греция продлила ограничения на въезд для граждан РФ

https://static.news.ru/photo/22c5de0a-6650-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греческое правительство продлило распоряжение об ограничении на въезд в страну граждан России.

Согласно документу, в настоящий момент действует квота на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Туристы должны иметь ваучер на отель или документы, в которых определено их временное место жительства в стране, а также отрицательный тест на COVID-19. Эти ограничения продлятся до 5 октября, передаёт РИА Новости.

Ранее число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн человек. По данным портала Университета Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечились 20 398 381 человек.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация в очередной раз не попала в список третьих стран Европейского союза, с которыми рекомендовано открыть границы. Этот список в ЕС рассматривают примерно раз в две недели, в последний раз это произошло 2 сентября, и перечень также не был изменён. При этом в августе из него исключили Марокко. Сейчас в список вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа полёты возобновились с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией. С 10 августа стали доступны турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан, с 15-го — Швейцария, с 8 сентября — Египет, ОАЭ и Мальдивы. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.