Греция будет принимать привитых «Спутником V» туристов

https://static.news.ru/photo/7911c3a0-b415-11eb-a0de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Греция готова принимать привитых российским «Спутником V» и китайской вакциной туристов, когда откроется сезон, заявил министр туризма Харис Теохарис. Об этом пишет ТАСС.

В этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки, — отметил министр.

По его словам, нужно отделять сертификат от того, какие решения принимает конкретная страна в различных сферах. По этому вопросу есть предложение Европейской комиссии. Однако греческое правительство рассмотрит собственный вариант.

Вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал начать испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях. Он отметил, что зарубежные производители уже провели такие испытания и Россия начинает отставать от них.