Глава немецкого правительства Ангела Меркель подтвердила своё намерение уйти из большой политики осенью 2021 года, когда в Германии состоятся очередные парламентские выборы. На данный момент она занимает пост канцлера уже 14 лет, что делает её одним из влиятельнейших европейских — да и мировых — политиков. Уход таких людей с политической арены, даже если до него осталось ещё несколько лет, всегда большое событие. Однако Меркель уже озаботилась вопросом преемственности во власти и, очевидно, приложит все усилия, чтобы избежать возможной турбулентности в немецком руководстве в ближайшие два года.

О своём намерении покинуть большую политику канцлер Германии заявила в ходе встречи с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung. По словам Ангелы Меркель, после окончания её четвёртого срока на посту главы правительства, она намерена «немного поспать».

Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями, — добавила канцлер. — Я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду.

Само по себе заявление Меркель о готовности уйти из политики — не новость, напомнил в разговоре с News.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. О подобных планах канцлер ФРГ рассказывала ещё в конце октября прошлого года. И успела с тех пор обеспечить преемственность на различных направлениях.

За последние несколько месяцев была избрана преемница Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) — Аннегрет Крамп-Карренбауэр (часто именуемая просто АКК), назначенная затем и министром обороны, а другая протеже канцлера, Урсула фон дер Ляйен, стала главой Европейской комиссии. АКК рассматривается многими и как будущая глава правительства, хотя точных гарантий на этот счёт на данный момент нет: среди христианских демократов пока большей популярностью пользуется Фридрих Мерц. То, что Ангела Меркель уходит, это данность: на мой взгляд, канцлер умеет держать слово, и, если в итоге и останется в политике, то лишь в качестве некоего общественного деятеля, выступающего с докладами и т.д. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Эксперты уже неоднократно отмечали, что в немецком обществе присутствует определённая «усталость» от действующего канцлера, сочетающаяся, однако, с пониманием: кроме неё пока достойных кандидатур нет. И дело не только в том, что в руках Меркель множество рычагов управления, — она успела выстроить тесные взаимоотношения и диалог с большинством мировых руководителей, включая и президента России Владимира Путина, а за счёт своего длительного пребывания на посту стала негласно и фактическим лидером Европейского Союза. Лето 2019-го, однако, было отмечено несколькими тревожными инцидентами, связанными со здоровьем канцлера: её как минимум трижды трясло во время официальных мероприятий, что вызвало множество слухов и спекуляций. Вероятно, этот фактор тоже сыграл роль в том, что Меркель именно сейчас публично подтвердила своё намерение уйти из большой политики. В этих условиях вполне объяснимо и то, почему уже сейчас канцлер озаботилась вопросом преемственности власти.

Ангела Меркель и Владимир Путин Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Меркель приложит все усилия, чтобы нынешняя правящая коалиция в Германии просуществовала до сентября 2021 года, считает Владислав Белов, и, скорее всего, ей удастся этого добиться. Что же касается России, то сохранение действующего немецкого правительства под руководством Меркель вполне отвечает интересам Москвы, уверен эксперт: в первую очередь, потому что двусторонние отношения между государствами находятся на достаточно высоком уровне, даже несмотря на взаимный санкционный режим.