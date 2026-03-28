Горбатый кит второй раз застрял на мелководье

Горбатый кит второй раз застрял на мелководье Bild: спасенный ранее горбатый кит снова застрял на мелководье в Балтийском море

В Балтийском море снова застрял на мелководье горбатый кит, сообщила газета Bild. Отмечается, что эту особь ранее спасали около четырех суток.

По информации издания, животное находится в Висмарском заливе в Балтийском море. Очевидцы видели его на отмели. К месту уже выдвинулись полиция и зоозащитники.

Накануне сообщалось, что горбатый кит, застрявший на мелководье в Балтийском море, смог вернуться в среду обитания после нескольких дней спасательной операции. Животному удалось покинуть зону мелководья и выйти в более глубокие воды через специально созданный канал.

Ранее у датского острова Фане четыре кашалота выбросились на берег. Причины случившегося остались неясными. А прежде в Валенсии на мелководье у яхтенной пристани обнаружили тушу огромного кита. Это оказалась самка финвала — второго по величине животного на планете.

До этого сообщалось, что в Валенсии на мелководье у яхтенной пристани обнаружили тушу огромного кита. Это оказалась самка финвала — второго по величине животного на планете. Спасатели использовали подъемный кран, чтобы переместить тушу на пристань. Ветеринары осмотрели животное, но внешних повреждений не обнаружили.