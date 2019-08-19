Бывший президент СССР Михаил Горбачёв не сможет посетить праздничные мероприятия по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены.
Ситуацию с Горбачёвым прокомментировал исполнительный директор Kulturprojekte Berlin GmbH (компания — организатор праздничных мероприятий) Мориц Ван Дюлмен. По его словам, экс-глава государства не примет участие в торжестве 9 ноября, хотя соответствующее приглашение ему было направлено. Причины такого решения Горбачёва не уточнялись.
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее заявлял, что Горбачёв испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и уже шесть месяцев «живёт в больнице». Однако, как писал News.ru, в Горбачёв-Фонде эту информацию опровергли, отметив, что бывший советский лидер регулярно лично посещает фонд.