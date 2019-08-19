https://static.news.ru/photo/b2903718-c28d-11e9-9838-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв не сможет посетить праздничные мероприятия по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены.

Ситуацию с Горбачёвым прокомментировал исполнительный директор Kulturprojekte Berlin GmbH (компания — организатор праздничных мероприятий) Мориц Ван Дюлмен. По его словам, экс-глава государства не примет участие в торжестве 9 ноября, хотя соответствующее приглашение ему было направлено. Причины такого решения Горбачёва не уточнялись.

Как передаёт РИА Новости , Ван Дюлмен также дал понять, что заменять Горбачёва другим гостем из России не планируется, так как гостей выбирали не по принципу представительства тех или иных государств. На торжество также были приглашены бывший президент Польши Лех Валенса и экс-госсекретарь США Джеймс Бейкер. Праздничный фестиваль, названный «30 лет мирной революции — падение Стены» пройдёт в Берлине с 4 по 10 ноября 2019 года.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее заявлял, что Горбачёв испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и уже шесть месяцев «живёт в больнице». Однако, как писал News.ru, в Горбачёв-Фонде эту информацию опровергли, отметив, что бывший советский лидер регулярно лично посещает фонд.