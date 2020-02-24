https://static.news.ru/photo/7ca87006-5708-11ea-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи Twitter оценили высказывание премьер-министра Украины Алексея Гончарука о недоступности ипотеки для молодых семей. По его словам, для погашения кредита необходимо заниматься преступным бизнесом — торговлей наркотиками или оружием.

Опытом делится? — цитирует РИА Новости одного из комментаторов.

Другой предложил заниматься сразу двумя видами названной Гончаруком преступной деятельности. Он пояснил, что так можно гораздо быстрее погасить кредит.

Пользователи соцсетей также раскритиковали власти Украины в целом и ситуацию в стране.

Как писал NEWS.ru, на трудности с ипотекой Гончарук пожаловался в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Україна 24». Снижение ставок по кредиту он назвал одной из приоритетных задач правительства.