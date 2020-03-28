https://static.news.ru/photo/46583b88-70be-11ea-8cbf-fa163e074e61_660.jpg Маттео Салвини Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Бывший вице-премьер Италии и лидер политической партии «Лига» Маттео Салвини заявил о возможном выходе страны из Евросоюза. По его словам, ничего кроме возмущения не вызывает политика Брюсселя, который не спешит бороться с пандемией коронавируса.

Салвини отметил, что Евросоюз «берёт ещё 15 дней, чтобы решить, как поступать, кому помогать». Данная отсрочка является безумием, сказал политик в интервью изданию Affaritaliani.it.

Это вовсе не «союз», это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив, — заявил Салвини.

Он добавил, что в настоящий момент люди умирают от пневмонии, но уже завтра они станут умирать от бедности, которую принёс кризис, вызванный коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные специалисты провели санитарную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в городе Немуро итальянской области Ломбардия. Регион считается наиболее неблагоприятным из-за распространения коронавируса. Врачи-эпидемиологи и специалисты-вирусологи продезинфицировали свыше 1,5 тыс. кв. метров внутренних помещений.