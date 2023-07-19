«Глупый выбор»: в парламенте Франции пожалели о санкциях против России Французский депутат Бюиссон: санкции против России обернулись катастрофой для Европы

Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Решение оказывать на Россию санкционное давление было ошибкой, заявил депутат Национального собрания Франции Жером Бюиссон на парламентских слушаниях. По его словам, которые приводит ТАСС, последствия такой политики стали катастрофическими.

Энергетические санкции против России стали причиной энергокризиса на европейском континенте. Это был глупый выбор, повлекший за собой катастрофические последствия в экономике, — сказал Бюиссон.

Вместе с тем депутат выступил против ограничений в культуре и спорте, ведь эти сферы «должны способствовать сближению народов». Также он раскритиковал политику США, которые вводят вторичные санкции, чем наносят ущерб европейским компаниям. Парламентарий предположил, что таким образом Вашингтон «приучает к дисциплине» своих партнеров.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что борьба с обходом Россией введенных против нее санкций является одной из важнейших задач для страны. Она подчеркнула, что Вашингтон намерен нарастить усилия на данном направлении, чтобы пресечь эти попытки. Особое внимание США намерены уделять поставкам военной техники и технологий, необходимых для проведения специальной военной операции.

На этом фоне стало известно о намерении Вашингтона ввести ограничительные меры против Киргизии, чтобы заставить ее отказаться от поставок в Россию подсанкционных товаров.