Главы МИД Прибалтики потребовали предоставить медицинскую помощь Навальному

https://static.news.ru/photo/b4f6e482-8d6d-11eb-83d4-96000091f725_660.jpg Эдгар Ринкевич Фото: Latvian MFA/twitter.com

Российским властям необходимо срочно предоставить медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, который содержится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, заявили министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Эва-Мария Лийметс.

Дипломаты опубликовали одинаковые сообщения с призывом к России как можно скорее предоставить Навальному медицинское обслуживание.

Тревожные сообщения приходят о состоянии здоровья Алексея Навального. Доступ к медицинской помощи — это базовое право даже для политических заключённых, — говорится в их сообщениях в Twitter.

Также они призвали высказаться по этому вопросу представителей других государств и Европейскую комиссию.

Disturbing reports on @Navalny health condition. Access to health care is a basic right even of political prisoners. We,, call on #Russian authorities to grant @Navalny medical care asap. We call on international community and #EUCO to speak up too. — Edgars RinkÄviÄs (@edgarsrinkevics) March 25, 2021

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии, однако неизвестно, пустят ли их к подзащитному.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.