Главы МИД ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД союза обсудили в Нью-Йорке создание миссии по оказанию военной помощи Украине. По его словам, все министры согласились продолжать помогать Украине, пишет ТАСС.

Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно. Мы также продолжили обсуждение предложения по развертыванию миссии ЕС по военной помощи Украине, — сообщил Боррель.

Он отметил, что «работа идет» и вскоре можно будет говорить о «конкретном результате». Боррель добавил, что решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине главы МИД ЕС могут принять уже на встрече в октябре.

Ранее Испания отправила пятый рейс с военной помощью Украине. В этот раз Киев получил боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам. А накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила грант в размере $1,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка.