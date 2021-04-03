Главы МИД 27 стран ЕС обсудят военную активность РФ вокруг Украины

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Военную активность России вокруг Украины обсудят на ближайшем заседании министры иностранных дел 27 стран Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

О беседе с Кулебой Боррель сообщил в своём Twitter.

Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьёзной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании, — написал он.

За последние несколько дней представители стран Запада неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль совместных границ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувший четверг, 1 апреля, заявил, что перемещения российских войск на своей территории не должно волновать другие государства, поскольку никак им не угрожает. Кроме того, он в очередной раз отметил, что происходящее в Донбассе — исключительно внутренний украинский конфликт, а Россия не имеет к происходящему никакого отношения.

В конце февраля ситуация на юго-востоке Украины осложнилась: начались ежедневные перестрелки с использованием миномётов и гранатомётов. Ответственность за происходящее конфликтующие стороны возложили друг на друга.

Ранее украинский генерал признал, что США не будут воевать за Киев в Донбассе. Об этом писал NEWS.ru.