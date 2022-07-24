Главу Минобороны Польши высмеяли после слов о войне с Россией В Twitter высмеяли главу Минобороны Польши после слов о создании сильнейшей армии в НАТО

Фото: EPA/TASS

Мариуш Блащак

Главу Минобороны Польши Мариуша Блащака высмеяли в Сети после слов о создании сильнейшей сухопутной армии в НАТО. Комментарии появились в Twitter-аккаунте wPolityce.pl под публикацией чиновника. План дать отпор России в случае военного противостояния не встретил поддержки — многие скептически отнеслись к манифесту главы ведомства.

«Вы хотели сказать, что у нас будет пушечное мясо, ценность которого на поле боя сегодня ничтожна!», «Цирк», «Это могло бы произойти, если бы в правительстве не было коррупции и воровства», «Не слышал подобных глупостей», — высказались пользователи Сети.

Глава Минобороны Польши заявил, что у Варшавы будут самые сильные сухопутные войска среди стран — членов НАТО. Он подчеркнул, что их нужно создать для предотвращения возможной агрессии. Блащак также не стал скрывать, что в Польше вероятным противником считают Россию.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в беседе с французским изданием Le Figaro предположил, что укротить Москву можно только двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, второй — сокращение населения до 50 млн человек. Он упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ.